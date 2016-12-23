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Сказочные сюжеты для новогодней фотоссесии от фотографа Ирины Горюкиной

23.12.2016 - 15:34

Снежинки кружатся в вальсе и укрывают землю белым кружевом… Мороз щедро наряжает ветки деревьев серебром и расписывает узорами окна… Предновогодняя пора – волшебное время, когда особенно веришь в чудеса… А почему бы на рождественских каникулах не создать свою сказку!? Вместе с фотографом Ириной Горюкиной мы решили отправиться в заснеженный лес, чтобы отыскать там известных героев сказок…

И отправилась бедная падчерица по велению мачехи в лес за подснежниками, да не весной, а студеной зимой…  Узнаете сюжет из сказки «12 месяцев»!?

Зимой, как никогда хочется укутаться в оренбургские платки и уютные пледы. Используйте в кадре больше теплых материалов, они создают атмосферу… А тем временем наша маленькая Маша заблудилась в лесу в поисках Медведя, да повстречала на своем пути хаски, который точно знает, куда забрел косолапый…

Полсвета обошла бедная Герда , чтобы спасти от злой Снежной королевы своего брата Кая. И случилось чудо: горячие слезы растопили лед в сердце мальчика... И как же без костра и теплого чая по дороге домой?!

Много хвастался Иван, чтобы понравиться Настеньке, да потерял свою любимую... Злая мачеха отправила ее в зимний лес. Но, как известно, в сказках всегда побеждает добро… «Морозко» – идеальный сценарий для зимней фотосессии, а особенно для молодой пары.

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