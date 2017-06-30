Скидки 25% и 13000 квадратных метров торговли: ярмарка в День Независимости

Новости Беларуси. Последние приготовления на площадке возле Дворца спорта к празднованию 3 июля. Организаторы обещают в 2017 году удивить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговля развернется на 13 тысячах квадратных метров – это как два гипермаркета.

Более 500 работников торговли будут в этот день обслуживать покупателей. На ярмарке обещают скидку на сувениры и одежду в 25 %.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУПР Мингорисполкома:

Можно будет попробовать ароматный шашлык, плов, мороженое, прохладительные напитки и многое другое.

Весь день для минчан и гостей столицы организуют акции, концерты и шоу-программы, причем не только в центре города.