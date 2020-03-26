Сколько белорусов находится за рубежом и как их вернуть?
Новости Беларуси. Карантин, закрытие границ, отмена авиарейсов. Сотни тысяч туристов по всему миру оказались заложниками мер борьбы с коронавирусом. В эту ловушку попали и белорусы.
Как вернуть деньги за несостоявшиеся туры и когда нормализуется ситуация в турбизнесе? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ.
У нас в студии Ирина Воронович – директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси.
Сергей Прохоров, СТВ:
В Министерстве спорта и туризма уже около недели работает прямая линия. Много ли звонков и какие вопросы самые насущные?
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Да, линия работает с 18 марта 2020 года. Уже в первый день, через час, мы поняли, что одного телефонного номера недостаточно и через час подключили второй номер. Первый день был очень горячий, потому что отвечали на один звонок и сразу звучал второй звонок. Поэтому на следующий день было понятно, что даже времени – 12 часов (с 8 утра до 8 вечера) – этого недостаточно. Было принято решение о том, что в Министерстве спорта и туризма сотрудники Департамента по туризму и сотрудники Национального агентства по туризму будут дежурить 24 часа в сутки.
Люди активно отвечают на вопросы, и все те, кто находится за рубежом в сложной ситуации, могут получить адекватный и понятный ответ, как поступить в этой ситуации.
Российская Федерация закрыла границы, к этому мы были не готовы
Сергей Прохоров:
Ирина Николаевна, давайте вернемся в начало развития событий, когда возникли сложности у наших туристов с возвращением домой, когда российские туроператоры отказывали в посадке даже на борт самолета. У наших туристов были и билеты на руках, все было оплачено, но улететь домой они не могли. Почему вообще возникла такая ситуация и как обстоят дела сегодня?
Ирина Воронович:
Ситуация оказалась неординарной, я бы подчеркнула, потому что она возникла только из-за того, что Российская Федерация объявила, что закрыты границы, к этому мы были не готовы. Оператор, через которого наши белорусские граждане покупали путевки, «Библио-Глобус», аннулировал билеты. А когда наши люди приходили в аэропорт на посадку, в связи с тем, что аннулированы билеты, соответственно, они не смогли попасть в самолет и не смогли попасть в аэропорт Москвы.
Действия эти были правомерны, поскольку есть закон. Нельзя перевозить граждан, они не могут попасть в аэропорт «Внуково». Только через несколько дней мы направили письмо в наше правительство, и наше правительство в сотрудничестве с правительством Российской Федерации, проработав этот вопрос, закон был дополнен, и принято решение о том, что наши граждане, граждане Республики Беларусь, могут перемещаться по территории Российской Федерации.
«Российская сторона пошла навстречу и помогла нам вернуть наших граждан»
Сергей Прохоров:
Но удалось решить проблему этих аннулированных билетов, чтобы была какая-то компенсация или людей забрали?
Ирина Воронович:
Я подчеркну, что вопрос был достаточно сложный, решали мы его тяжело и долго, но в некоторой степени мы его уже решили.
Потому что наши туристы, которые застряли на Гоа, успешно попали на рейс, который был организован именно «Библио-Глобус». Совместно с Ростуризмом был этот вопрос проработан.
Российская сторона пошла навстречу и помогла нам вернуть наших граждан.
«Каждый день мы ведем статистику, кто вернулся»
Сергей Прохоров:
Несмотря на сложную ситуацию с границей, еще достаточно много белорусов за рубежом. К сожалению, кто-то продолжает улетать. Когда планируем вернуть всех наших туристов, по крайней мере тех, кто хочет уехать, но не может это сделать?
Ирина Воронович:
У нас есть график возврата наших туристов. Каждый день мы ведем статистику, кто вернулся. Очень сложно сказать, что, например, они завтра вернуться, но мы все делаем для того, чтобы они завтра вернулись.
Около 500 организованных туристов еще нуждаются в помощи, чтобы вернуться
Сергей Прохоров:
Можете назвать цифру, сколько человек еще нуждается в такой помощи?
Ирина Воронович:
На сегодня, я могу сказать, что это около 500 организованных туристов. Организованных. Потому что по линии Министерства иностранных дел еще люди обращаются индивидуально: где-то кто-то работал или просто самостоятельно поехал.
Сергей Прохоров:
Туристическая сфера в целом в мире, не только у нас в стране, оказалась в такой непростой ситуации. Без каких-то потерь не обойдется. Какие прогнозы у нас? Будут ли потери, и насколько серьезны они могут быть?
О будущем туризма: мы должны находиться в позиции выжидания
Ирина Воронович:
Ситуация кризиса существует, это факт. Потому что известные европейские страны такие, как Италия, Франция, Испания – они закрыты, туристов нет. Кризис.
Что касается нашей республики – мы в мировом процессе тоже задействованы, мы это тоже ощутили. Я думаю, мы должны в какой-то позиции находиться выжидания и выработки стратегии, алгоритма действия.
Думаю, в ближайшем будущем, если дальше так же будет развиваться ситуация, то к лету, в принципе, наши граждане могут благополучно воспользоваться нашими санаториями, нашими агроусадьбами
и без какого-то риска почувствовать все прелести Республики Беларусь в плане экологического, медицинского туризма.
«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год». Что предлагает гостям санаторий «Ружанский»?
Новости Беларуси. По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. А вот готовы ли, например, белорусские здравницы к такому повороту, что они могут предложить?
Об этом говорим с директором санатория «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Самое время развивать внутренний туризм. Что ваш санаторий готов предложить? Для белорусов в частности?
«В первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан»
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Конечно, мы рады всем гостям. Но в первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан, и в структуре отдыхающих нашего санатория они составляют большинство, то есть более 60 % – это наши жители, граждане Республики Беларусь.
Проживание, 5-разовое питание и лечение стоит от 50 до 100 рублей в сутки
Ирина Мартьянова:
А потянет ли Беларусь путевку? Столько стоит в сутки у вас проживание?
Владимир Карпечкин:
Проживание, 5-разовое питание и лечение (5 процедур в сутки) стоит от 50 до 100 рублей.
Ирина Мартьянова:
Откуда это колебание? Это зависит от номера?
Владимир Карпечкин:
Да, совершенно верно. Стоимость формируется в зависимости от классности номера. А питание и лечение совершенно одинаковое, какой бы классности номер вы не купили. Есть номера люкс, полулюкс, коттеджи сдаются индивидуальные, есть стандартные номера, эконом-номера. Поэтому люди, в зависимости от достатка, выбирают соответствующей стоимости категорийности номера.
«Мы территориально находимся в Беловежской пуще»
Добраться к нам вообще проблем нет. Мы территориально находимся в Беловежской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы. Наш трансфер заберет вас из любой точки Республики Беларусь. Рядом с санаторием проходит железнодорожное сообщение, то есть мы забираем с городов Ивацевичи, Слоним. Это буквально в 20 минутах езды от санатория нашим трансфером. Мы можем забрать вплоть из Минска. У нас есть и легковой транспорт (новый автопарк), и микроавтобусы, и автобусы. Можем забрать и организованную группу, и индивидуально.
«Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета»
Ирина Мартьянова:
Какое лечение вы можете предложить, которое действительно будет стимулом к вам приехать? О каких методиках, процедурах идет речь?
Владимир Карпечкин:
Мы занимаемся опорно-двигательной, желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой системами. Также в профиль санатория входит педиатрия, гинекология, стоматология у нас есть. На сегодняшний день мы один из немногих санаториев, которые ответственно, профессионально занимаются таким направлением, как реабилитация. Мы занимаемся реабилитацией пациентов кардиологического, травматолого-ортопедического профилей.
Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета. Потому что сейчас закончилась зима. Весна – авитаминоз, организм особенно ослаблен после зимы. Целая программа в санатории разработана по укреплению иммунной системы, работают врачи соответствующего профиля. Поэтому мы сегодня просто приглашаем всех в «Ружанский» – укрепить свой иммунитет, для профилактики респираторных, вирусных заболеваний.
«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год»
Ирина Мартьянова:
Есть возможность следить за отзывами, впечатлениями, которые оставляют ваши клиенты, в том числе и на сайте. Насколько это работает у вас?
Владимир Карпечкин:
Нам важно мнение каждого человека. Мы действительно боремся за то, чтобы каждый человек, отдохнувший у нас, вернулся к нам снова. Почему? Потому что отдыхать в санатории, оздоравливаться в санатории – подчеркну – надо два раза в год. Поэтому мы работаем с каждым клиентом, чтобы к нам вернулись наши гости снова.
«Мы проводим гибкую ценовую стратегию»
Ирина Мартьянова:
Есть ли у вас для таких клиентов система бонусов, скидок?
Владимир Карпечкин:
Мы проводим гибкую ценовую стратегию. Проводим, я бы сказал, социально ориентированную ценовую стратегию. В нашем санатории самые максимальные скидки для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и для категорий, к ним приравненных. Эти скидки доходят до 50 %.
Вот сейчас, первый квартал, начало второго – у нас самые демократичные цены. Это я могу совершенно точно сказать. В той категории, в которой находится «Ружанский», по многим оценкам мы входим в пятерку ведущих санаториев страны. А по ценовому сегменту мы где-то в десятке. Поэтому если анализировать соотношение «цена – качество», то это, бесспорно, «Ружанский».