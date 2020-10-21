Сколько белорусов переболели коронавирусом? Данные на 21 октября
Новости Беларуси. По информации Минздрава, в Беларуси коронавирусом уже переболели 80 905 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя в последние несколько недель медики отмечают некоторый всплеск заболеваемости, эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 89 642 человека.
Работа по выявлению новых случаев не останавливается. В белорусских лабораториях проведено более 2 миллионов 267 тысяч исследований на коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 941 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Эпидемиологи в очередной раз призывают не пренебрегать элементарными правилами безопасности: носить маску, держать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Особое внимание – пожилым людям. Они остаются в зоне высокого риска.
Чехия объявила локдаун. Открытыми останутся только аптеки и некоторые магазины
Новости Чехии. Уже вторая страна в Европе – Чехия – вслед за Ирландией объявила локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штраф за отсутствие маски и запрет выходить на улицу. Какие карантинные ограничения вводят в Европе?
Приостанавливают работу предприятия сферы услуг, гражданам страны рекомендовано перейти на удаленку. Гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих на отдых. Открытыми остаются только аптеки и магазины, предлагающие базовый ассортимент.