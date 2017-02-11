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Сколько беременной можно работать за компьютером?

11.02.2017 - 20:34

Новости Беларуси. Что предусмотрено законодательством на этот счёт, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Это – не более трёх часов постоянной интенсивной работы за компьютером для беременной, свыше не допускается. Но, опять же, это, когда человек просто садится и не выходит из-за компьютера.

Не просто на столе стоит компьютер, а интенсивно работает за компьютером.

Светлана Шилова, проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета: 
То есть, 40 минут женщина работает и 20 минут делает перерыв. То есть, она же может отвлечься и другую работу делать. Это считается охраной труда беременной. 

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