Сколько беженцев за ночь обратились к медикам в центре на границе? Есть госпитализированные
Новости Беларуси. Внимание всего мира приковано к ситуации на западной границе Беларуси. Около 1 000 беженцев провели эту ночь в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они впервые за долгое время ночевали под крышей и в тепле. Центр «Брузги» находится примерно в полутора километрах от въезда на территорию Польши. Круглосуточно там дежурят медики. Жалобы стандартные для переохлаждения и отравления химическим составом, который 16 ноября польские силовики добавили в водометы. К врачам за ночь обратились четыре человека. Среди них один ребенок. Годовалый малыш госпитализирован, но пострадавших гораздо больше.
Объясняется это особым менталитетом беженцев – они обращаются за помощью, только когда ситуация становится критической. Плюс многие боятся, что пропустят момент перехода границы. Некоторые семьи готовы вернуться домой. В четверг, 18 ноября, запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.
Наша съемочная группа работает на месте событий. Последнюю информацию узнаем у Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Вот так выглядит утро в логистическом центре, где первую ночь в тепле провели 1 200 беженцев. Для них была организована вода, работает генератор. Они могли подзарядить свои телефоны и связаться с родственниками. Сейчас люди выстроились в организованную группу в ожидании завтрака. Как раз сейчас волонтеры Красного Креста разгружают продуктовые наборы. В них, как всегда, все самое необходимое – молоко, консервы, конфеты для детей.
Буквально через полчаса они будут раздавать первые продуктовые наборы. Еще подъехала помощь в виде теплых одеял и подушек, которые людям раздадут позже. Надо напомнить, что еще примерно 1 200 человек остаются у пункта пропуска «Брузги». За ночь, конечно, у них появились очередные симптомы переохлаждения – кашель, насморк. Бригады скорой помощи дежурят в круглосуточном режиме. За ночь по разным данным обратились больше десятка человек, в том числе дети.
Одна мама с ребенком были госпитализированы. Ответственные по Гродненской области Владимир Караник и Юрий Караев находятся здесь, координируют работу волонтеров, Красного Креста, МЧС. Буквально через полчаса-час сюда подъедут депутаты Палаты представителей с очередной партией гуманитарной помощи, в которой также будут продуктовые наборы, теплые вещи, вещи первой необходимости.
Вероника Кудринецкая:
Работа кипит, все делается, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Но не забываем, что часть беженцев находится у пункта пропуска «Брузги». Волонтеры Красного Креста обещают, что в ближайшее время их тоже распределят в теплые помещения.
Ольга Шерснева, СТВ:
Польский режим продолжает устрашать людей. Утром 17 ноября по ту сторону колючей проволоки начались активные приготовления к очередной провокации. Вдоль линии границы беспрерывно курсируют водометы. Продолжают наращивать военную силу. Часть беженцев вернулись к официальному пункту пропуска в надежде на мирный диалог.
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Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и непосредственно на его территории.
Тем временем беженцы приходят в себя после атаки польских силовиков. 16 ноября они столкнулись буквально с фашисткой реальностью – против безоружных людей поляки применили спецсредства, нарушив все принципы человечности и международного права.
Многие провели прошедшую ночь в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. За помощью к врачам обратились несколько человек. Жалобы стандартные для переохлаждения и отравления химическим составом, который накануне польские силовики добавили в водометы. В связи с последними событиями некоторые семьи готовы вернуться домой. В четверг, 18 ноября, запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.
Наша съемочная группа работает на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Здесь сейчас в разных местах по разным оценкам находится около 2 000 беженцев. Часть из них – примерно половина, около тысячи – находится в логистическом центре, который вчера был оперативно подготовлен для содержания этих людей. Это поручение было лично Президента. Ответственные на местах Владимир Караник и Юрий Караев.
Для людей созданы максимально комфортные условия, гуманитарная помощь доставляется с утра очень оперативно. Как обычно, это продукты питания, молоко, хлеб, консервы, детское питание, вода. Плюс, вода постоянно находится в цистернах. В общем, проблем с этим нет. Плюс военные организовали горячее питание, горячий чай. Сегодня горячее питание для беженцев будет организовано пока два раза в день. Возможно, что-то изменится.
Несмотря на это, часть людей продолжает оставаться в лагере возле пункта пропуска «Брузги». Там тоже около 1 000 человек, они никуда не уходят по-прежнему. Да, там довольно тяжелые условия, люди после вчерашней стычки с польскими силовиками попали под водомет, они мокрые, вряд ли они смогли там полноценно нормально высушиваться, поэтому продолжается обращение к медикам.
По разным данным было около 15 обращений, но, понятно, цифры обновляются каждый раз. Буквально пару минут назад к скорой подвели очередных двух женщин, они сильно кашляли. Скорее всего, это последствия переохлаждения. В больницах в Гродно – в детской и в БСМП – сейчас находятся 6 человек. Двое взрослых, четверо детей. Взрослые в тяжелом состоянии, один был прооперирован, у него проблемы с почками. Второй человек – из Ирака, у него двусторонняя пневмония, он довольно в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Но люди все равно продолжают бороться за свои права, будущее. Несмотря на то, что сложно, они в приподнятом настроении. Видят помощь белорусской стороны и надеются на лучшее.
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В логистическом центре обстановка сейчас довольно оживленная, там дети играют, люди пытаются восстанавливаться после предыдущих 9-10 дней этого кошмара, который они пережили на улице. Там тепло, около +16 °C, у них есть теплая одежда, теплые одеяла, подушки, матрасы. Условия довольно комфортные и, кстати, поступила информация, что оттуда, из лагеря возле пункта пропуска «Брузги», должны еще около 300 человек прийти в логистический центр.
В пункте пропуска «Брузги» всю ночь работала и сейчас продолжает работать группа Следственного комитета. Следователи проводят осмотр местности. Там же работают эксперты, назначено очень много различных экспертиз, по поводу газа очень много сейчас заявлений. Очень много обращений было вчера к медикам – и не только от беженцев, но и со стороны журналистов. Пострадали наши коллеги
Уже сейчас предварительно известно, что там были какие-то химические, не совсем полезные, скажем так, для здоровя людей вещества. То есть по сути поляки, можно говорить, применяли чуть ли не химическое оружие в отношении этих людей, что явно не останется без внимания. По крайней мере, нашей страны. Не знаю, как общественности европейской, потому что в ООН заявили, что еще нужно подтвердить применение водометов в отношении беженцев. Здесь работает около 80 журналистов из 30 стран, но с польской стороны до сих пор не видно ни одного журналиста, ни одной телевизионной камеры.
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