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Сколько часов могут работать дети?

19.05.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Какие ограничения есть в отношении продолжительности рабочего дня несовершеннолетних, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Лариса Манюк,  главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Продолжительность рабочего дня для детей с 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, для 16-18 лет – 7 часов. А для тех, кто работает во время учебного процесса, соответственно, половина нормы той, которую мы обозначили.

Илона Волынец, СТВ:
А, если ребенок может и хочет работать больше? И родители не против.

Лариса Манюк:
Нет, нельзя. Это очень строго. Вообще, труд несовершеннолетних охраняется государством – повышенная социальная и правовая защита. Нельзя принять ребёнка на работу, если он не прошёл предварительный медицинский осмотр.

Не может ребёнок работать ночью.

А ночное время – это с 10 до  6. Даже, если его работа занимает часть какую-то ночного периода. Всё равно не может. Его нельзя привлечь к работе в выходные, в государственные праздники, праздничные дни. Он не может работать сверхурочно, он не может работать там, где необходима материальная ответственность.   

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