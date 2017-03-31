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Сколько часов можно работать по совместительству?

31.03.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Как нормирован рабочий день сотрудника-«совместителя», рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Работа по совместительству предполагает половину рабочего дня. То есть, 4 часа.

Обед в данном случае предусмотрен? Не час, а 30 минут?

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Работа по совместительству предполагает заключение трудового договора. В трудовом договоре указывается, какую работник будет выполнять работу, время работы, режим труда и отдыха, заработная плата и трудовой отпуск.

То есть, как и у работника по основной работе.

Илона Волынец:
А больше 4 часов можно работать?


Илона Парафенюк:
Нельзя работать больше 4 часов. То есть, в неделю 20 часов он имеет право работать. В свободное от основной работы время

Артур Мотин, HR-директор IT-компании «IBA Group»:
Да, безусловно, положена половина. А, если по основному месту работы он недорабатывает, то тут позволительно.

Илона Парафенюк:  
В данном случае – да.

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