Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения
Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом.
Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию.
Количество больных постоянно росло, медики с трудом понимали, как противостоять новому вирусу, люди в панике скупали СИЗы и дезинфекторы, тем самым провоцируя их дефицит, а мировые СМИ лишь подливали масла в огонь.
Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси. Нет, пандемия не закончена, вирус мутирует, накануне и вовсе появилась информация о первых пациентах с британским штаммом COVID у нас, но система здравоохранения справляется и только борьбой с коронавирусом не живет.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы в готовности, мы не ослабеваем – все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, может быть, и более.
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«Придёт время, надо будет попробовать». Президент рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса
Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, самая злободневная тема – вакцинация. В Беларуси в конце марта начнут производить вакцину «Спутник V» по российским технологиям, во втором полугодии рассчитывают и вовсе получить отечественную. Кроме того, не так давно Китай прислал нам свою – 100 тысяч доз. Выходит, каждый сможет выбирать, прививаться или нет. И если да, то каким препаратом. Вот и у Президента спросили о его решении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я надеюсь, что у меня, наверное, еще антитела сохранились, хотя уже времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть. Я принял решение, что, коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Ну я так решил. Но придет время, надо будет попробовать. Так что я пока держусь. Ну, может быть, по работе, по обстоятельствам.
Вот, министр сказал: я своей вакциной буду прививаться. Это достойно.
На прощание медикам Александр Лукашенко традиционно пожелал здоровья и пообещал поддерживать. Очевидно, COVID-19 из нашей жизни, а значит, и из повестки Президента никуда не исчезнет. В ближайшее время так точно.
И пусть окончательные выводы пока делать рано, промежуточный наверняка можно озвучить: белорусская система здравоохранения устояла и в каких-то моментах даже стала сильнее, под натиском разных вызовов.
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