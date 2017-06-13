новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Сколько можно заработать студентам за время летних каникул?

13.06.2017 - 11:40

Летние каникулы – это невиданная роскошь, которая доступна только в детстве и юности!   Но многие молодые люди используют эту роскошь с умом: успевают не только отдохнуть, но и денег заработать.  А легко ли молодому человеку в нашей стране найти подработку на лето? Есть ли возможность на современном рынке труда найти себе место и реальный заработок? Подробнее – Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ».

Галина Кулаковская

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома
День открытых дверей прошел в отделе занятости Заславского горисполкома
Более 770 безработных планируют трудоустроить в Клецке в 2017 году
«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий
«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий
Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания
Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания
Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале
Машинисты насосных установок и слесари. Какие специалисты нужны в Минскводоканале
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
Олег Токун
Олег Токун: Белорусы стремятся повышать свою квалификацию и обучаться новому!
В Минске в четвёртый раз проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
Все новости по теме Трудоустройство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru