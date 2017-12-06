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Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?

06.12.2017 - 13:03

Новости Беларуси. Свыше 1000 праздничных ярмарок и елочных базаров будут работать в преддверии Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Натуральная ель или сосна будет стоить от 7 до 15 рублей, в зависимости от высоты дерева. С хорошими скидками можно будет купить елочные украшения, подарки и продовольственные товары.

По всей стране пройдет около 18 тысяч праздничных выставок, дегустаций и рекламных акций. Своих покупателей ждут и более полумиллиона сладких подарков.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
У нас увеличиваются и торговые объекты, и их количество. По сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 5500 единиц торговой площади. Сейчас торговые объекты у нас более 6 млн кв. м. Обеспеченность по стране составляет более 700 кв. м. на 1000 человек.

Больше всего елочных базаров запланировано в Минской области. Выставок и ярмарок запланировано больше всего в Гомельской области.

В праздничные дни более 2500 магазинов, ресторанов и кафе продлят рабочий день.

Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?

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