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Скончалась французская актриса Мирей Дарк, бывшая возлюбленная Алена Делона

28.08.2017 - 12:40

Французское издание Parisien сообщает, что в ночь на 28 августа на 80-ом году жизни умерла актриса Мирей Дарк. 15 лет она была возлюбленной Алена Делона.

Фото: Parisien

В последние годы состояние актрисы было крайне тяжелым. Она перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце. Еще в начале 80-ых Дарк попала в серьезную автокатастрофу, после которой стала появляться в кино гораздо реже. После происшествия актриса освоила профессию режиссера-документалиста и выпустила автобиографию.

«Высокий блондин в черном ботинке». Фото: imdb.com

Популярность Мирей Дарк принесла комедия «Высокий блондин в черном ботинке» и ее продолжение. На ее счету роли во французских хитах «Мадли», «Фантазия от пентюхов», «Борсалино и компания», «Ледяная грудь», «Спешащий человек», «Смерть негодяя».

С 1969 года Дарк состояла в отношениях Аленом Делоном. Пара была вместе около 15 лет, а их роман стал одним из самых обсуждаемых в истории французского шоу-бизнеса.

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