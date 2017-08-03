новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Скончался актер Роберт Харди, известный по роли министра магии в «Гарри Поттере»

03.08.2017 - 20:48

Печальные новости пришли из Англии. На 92-ом году жизни скончался актер Роберт Харди. За шестидесятилетнюю карьеру Харди сыграл множество ролей, но большинство зрителей помнят его по образу министра магии Корнелиуса Фаджа в цикле о Гарри Поттере.

Фото: daily.uk

О смерти актера сообщили его дети, опубликовав официальное заявление, в котором говорится, что Роберта будут помнить как «дотошного лингвиста, великолепного актера, любителя музыки и литературного чемпиона, также как высокоуважаемого историка и большого специалиста по стрельбе из лука».

Кроме роли в фильмах о Гарри Поттере Харди сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. Особую известность ему принесла роль Уинстона Черчилля. Актер исполнил важную роль в культовом фантастическом мини-сериале «Десятое королевство» и даже засветился в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На 72 году жизни скончался экс-мэр Минска Александр Герасименко
На 72 году жизни скончался экс-мэр Минска Александр Герасименко
В возрасте 90 лет скончался председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля
В возрасте 90 лет скончался председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля
Фото: linkinpark
Linkin Park опубликовали новый клип в день смерти солиста – видео уже посмотрели более 8 миллионов раз
Фото: chesterbe
«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон
Фото: linkinpark
«Это музыка. И она вечна»: фанаты и коллеги скорбят о смерти Честера Беннингтона
Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС
Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС
Тамара Миансарова
«Спасибо Вам за все»: коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото: dsolovjev82
Один из основателей группы «Секрет» умер от рака печени
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru