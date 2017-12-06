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Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей

06.12.2017 - 12:48

В возрасте 74 лет от злокачественной опухоли легких во Франции скончался певец и композитор Джонни Холлидей.

Фото: Billboard

Сообщение о смерти музыканта поступило от его жены Летиции: «Джон Холлидей ушел от нас. Я сама не верю в то, что пишу, но это правда. Моего мужчины больше нет. Его не стало сегодня ночью. Всю свою жизнь он прожил с огромным мужеством и достоинством».

Приблизительно год назад стало известно, что у музыканта обнаружили злокачественную опухоль легких. СМИ сообщали, что химиотерапия не помогла артисту, а только ухудшила его состояние.

Фото: Culturebox

Свою карьеру Джонни Холлидей начал еще в 60-ые. Больше всего он известен как исполнитель рок-баллад и шансона. Холлидей провел более 400 мировых турне и продал около 80 миллионов пластинок. Музыкант неоднократно появлялся в кино и записывал саундреки к известным картинам. Еще в 70-ые Холлидея прозвали «французским Элвисом Пресли»».

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