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«Скоро изделия из янтаря поступят на прилавки магазинов»: в Брестской области началась пробная добыча янтаря

22.10.2017 - 22:40

Новости Беларуси. Главные друзья девушек – бриллианты, но и от изысканного янтарного ожерелья ни одна красавица не откажется. В Брестской области началась пробная добыча янтаря.

Чтобы выйти на промышленные масштабы, ученые должны доказать, что месторождение будет рентабельным. Дальше дело – за инвесторами, которые будут готовы вложить деньги в добычу и, возможно, обработку солнечного камня, ведь пока таких предприятий в Беларуси нет.

Гатча-Осовское месторождение – Жабинковский район. До Украины, ровно как и до Польши, что-то около 30 километров. О том, что эти торфяники богаты на янтарь, который осел здесь после ледника, заговорили еще в далеких 80-х. Провели не одну геологоразведку. Их результаты обнадежили: янтарь, хоть и в небольших количествах, но все же есть.

Петр Бутрим, СТВ:
Из 22 залежей, находящихся на пилотном участке, порядка 15 заболочены. Это значительно осложняет процесс извлечения ценной породы. Сама же глубина залегания янтаря невелика – около 6 метров.

Только по водной глади, сквозь заросли, можно добраться и до той залежи, что в разработке прямо сейчас. Ее площадь – 3 футбольных поля. Под ними и спрятаны порядка 345 килограммов янтаря.

Павел Бальцевич, инженер-геолог:
Это одна из самых трудных залежей – вторая. Потому что она обводнена. Никакая землеройная и прочая техника сюда не доберется.

А все потому, что работа кипит. И на этом месте выполнена уже наполовину. Закончить планируют к морозам. Поэтому технику, которую все же приспособили к добыче в полевых условиях, глушат лишь с наступлением темноты.

Алексей Анисько, инженер-геолог:
Мы находимся сейчас на земснаряде. Насос всасывает горную породу. Она по трубе поступает на сетку. Там отсеивается, пустая порода поступает в воду. А мы отбираем крупную фракцию полезного ископаемого – в данном случае янтаря.

Несмотря на это, сама суть процесса проста и понятна: после всасывания на стол попадает все, что крупнее 4 миллиметров. Именно такой размер янтаря считают товарным. Фракций внушительных размеров долго ждать не пришлось. На ленте их, золотистых, сложно не заметить.

А это уже примерно недельный улов. Белорусский янтарь удивляет, прежде всего, богатой палитрой цветов – от желтого и красного до белого, бурого и даже зеленого.

Владимир Маюк, инженер-геолог:
Можно снять вот эту черноту и останется целый камень, который без повреждений. То есть он может в любые изделия вставляться.

Однако говорить об этом рано. В 22 намеченных на карте залежах по проекту около 2,5 тонн янтаря. Результаты разведки налицо, но о добыче в промышленных масштабах пока не может быть и речи. Получить первый, не кустарный, опыт без большого ущерба природе – вот что действительно важно сегодня.

Андрей Ковхуто, заместитель генерального директора предприятия «Белзарубежторг»:
Янтарь – это новое для Беларуси сырье, которое подтверждает, что наши недра богаты полезными ископаемыми.

А для этого, прежде всего, необходимо не только определить способы добычи, структуру и сортность, но и высчитать экономическую целесообразность – выгодно ли. К слову, белорусский янтарь – тот, что сейчас на полках музея – не так давно уже сравнивали с прибалтийским.

Елена Грабовская, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
Образцы нашего янтаря были привезены в Калининград. Их обработали. Когда он показал образцы белорусского янтаря и прибалтийского, никто не мог отличить – по химическим и физическим свойствам они абсолютно одинаковые.

А это уже полки магазина с бижутерией. Калининградский янтарь здесь в лидерах продаж. Покупают даже необработанный – говорят, он помогает при проблемах со щитовидной железой. Застывшую смолу древней хвои считают «памятью земли» и самым лучшим оберегом.

Ирина Щербинина, продавец:
Кроме того, им интересуются иностранные туристы. В частности, из Китайской Народной Республики. Мы рассчитываем, что скоро изделия белорусских мастеров поступят на прилавки и нашего магазина. И будем радовать наших покупателей нашими изделиями.

И, кажется, что это всего лишь дело времени. Ведь недра нашей страны хранят еще много нераскрытых тайн.

«Скоро изделия из янтаря поступят на прилавки магазинов»: в Брестской области началась пробная добыча янтаря

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