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Скоростной бег на коньках. Правила

07.02.2018 - 16:37

В скоростном беге на коньках главная цель – как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию. Классическая длина дорожки – 400 метров.

Программа Олимпийских игр включает в себя 10 индивидуальных дистанций и 2 командные гонки преследования.

Дистанции у мужчин: 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м и в командной гонке преследования на 8 кругов.

Дистанции у женщин: 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м и в командной гонке преследования на 6 кругов.

Всего в скоростном беге на коньках разыгрывается 12 комплектов наград.

Индивидуальные соревнования. В каждом забеге учавствуют 2 спортсмена, которые движутся по разным дорожкам (внутренней и внешней). На каждом круге происходит смена дорожек для того, чтобы спортсмены проходили одинаковую дистанцию. Дистанцию в 500 м спортсмены пробегают дважды (2 забега в один день). Победитель определяется по результатам суммарного времени двух забегов.

Командная гонка преследования. Мужчины бегут 8 кругов, женщины – 6. В каждой гонке участвуют 2 команды по 3 человека. Команды в полном составе стартуют одновременно с разных сторон трека. Каждый из членов команды на какое-то время становится «ведущим» группы и бежит первым, принимая на себя сопротивление воздуха. В это время его партнеры держатся сзади. Гонка заканчивается, когда последний член команды пересекает финишную прямую.

Скоростной бег на коньках

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