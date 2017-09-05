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Сладким чай останется и в 2017 году: как в Гродненской области собирают урожай сахарной свеклы

05.09.2017 - 16:05

Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси. Традиционно лидер по выращиванию этой культуры – Гродненская область. Там планируют собрать около двух миллионов тонн. Урожайность в 2017 году – 515 центнеров с гектара, что выше прошлогодней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ракуть, агроном по защите растений племзавода «Россь»:
Зависит от чего сахаристость? Первое – смотрится на сам корнеплод. Если тут нет дырочки, если он сплошной, хороший, значит сахара тут будет хватать.

За 14 лет работы агрономом Андрей Ракуть уровень сахара в свекле уже определяет на глаз.

Андрей Ракуть, агроном по защите растений племзавода «Россь»:
В этом году урожайность будет больше, чем в прошлые годы, потому что были и дожди, и тепло было, и свекла набрала максимально, будет сахаристость большая, больше, чем в прошлом году.

Капризная весна и снег в начала мая оказались не способны тягаться с мастерством агрономов. Все 400 гектаров сахарной свеклы готовы к уборке, сейчас черед ранних сортов.

Большинство районов Гродненской области уже приступили к уборке свеклы. Ранняя сдача – в цене.

Дмитрий Захарчук, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома:
В целом, волковысская земля и почва, агроклиматические условия позволяют возделывать сахарную свеклу. Это высокорентабельная культура. Зачастую рентабельность достигает более 20-30%.

Пока активно собирают ранние корнеплоды, делают ставку на октябрь. Именно к этому времени поспеет основной урожай сахарной свеклы, еще более сахаристый. А урожайность здесь уже на 50 центнеров с гектара выше прошлогодней.

Не ниже 16% сахаристость – такое требование к свекле у перерабатывающего завода. В этом хозяйстве норму выдерживают и даже на 2% превышают. А это значит, что в 2017 году чай у белорусов вновь будет сладкий.

Сладким чай останется и в 2017 году: как в Гродненской области собирают урожай сахарной свеклы

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