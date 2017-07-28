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Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту

28.07.2017 - 08:38

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается тест-чемпионат мира по вертолетному спорту. В эти дни на аэродроме «Боровая» почти 3 десятка экипажей из России, Германии, Польши, Украины и Беларуси сражаются за медали в семи дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июля небесные капитаны продемонстрируют, пожалуй, одно из самых зрелищных упражнений – слалом. Главная задача для экипажа – пронести ведро с водой над препятствиями, уронив при этом как можно меньше жидкости. До 30 июля гостей праздника ожидает еще не один сюрприз.

Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор авиационного фестиваля:
Дисциплина «Навигация», то есть спортсмены летают по маршруту, выполняют специальные задания, находят специальные точки, полотнища и потом возвращаются на аэродром. Отсекается время и распределяются результаты. Упражнение сложное, потому что, во-первых, многие пилоты здесь никогда не летали, кто прилетел впервые. Раньше мы здесь не проводили упражнение «Навигация», поэтому многие пилоты впервые летали именно по этому маршруту, в Минском районе. И это было, естественно, сложно. Плюс около Минска очень много разных объектов, и поэтому здесь сложнее, чем в каком-то поле или за городом.  

Нынешние соревнования станут лишь пристрелкой к международному чемпионату мира, который Беларусь примет в 2018 году. Высший пилотаж в небе над Минском продемонстрируют лучшие летчики планеты.

Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту

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