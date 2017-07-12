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«Славянский базар», машиностроение: что хотят посмотреть в Беларуси участники Всемирного конгресса русской прессы

12.07.2017 - 12:38

Новости Беларуси. 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:
Минск Всемирный конгресс русской прессы принимает уже во второй раз. Событие в мире масс-медиа действительно значительное, к тому же это еще одна возможность для Беларуси громко заявить о себе.

Участники форума сами изъявили желание ближе познакомиться с нашей страной.

В лидерах – заявки на посещение крупных машиностроительных производств. Презентовали журналистам и логотип Европейских игр, которые Минск примет уже в 2019 году. Это значит, что в полусотне стран тысячи болельщиков и фанатов задумаются о покупке билетов на масштабные соревнования. К слову, вместе со спортсменами на игры ожидаем более 1200 журналистов – это пятая часть всех участников.

Дни конгресса совпали и с проведением «Славянского базара». За его посещение высказалось большинство участников форума.

Подробнее в видеоинформации.

«Славянский базар», машиностроение: что хотят посмотреть в Беларуси участники Всемирного конгресса русской прессы

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