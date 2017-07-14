новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства

14.07.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Дружбе народов Беларуси и России посвящен этот день на «Славянском базаре в Витебске». Почетным гостем музыкального форума 14 июля стал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его встречали в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво».

В это историческое место Григорий Рапота прибыл не один, а вместе с коллегами. Гости ознакомились с выставкой фотографий-лауреатов специальной премии, которая вручается раз в два года. А также с биографией общественного деятеля конца XIX – начала XX века Александра Жиркевича. Копию его портрета, который писал сам Репин, передали в дар Музею-усадьбе.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:
Эта площадка уже стала местом притяжения людей, которые интересуются живописью, культурой. Сегодня мы филологов собираем. Я думаю, что эта часть уже устоялась как центр притяжения во время «Славянского базара».

Завершится День Союзного государства праздничным концертом в Летнем амфитеатре. В 2017 году он посвящен юбилею известного и любимого как в Беларуси, так и в России, ансамбля «Сябры».

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эту поездку не забуду никогда: как в Витебске открывали «Славянский базар» в Витебске
Ведущие церемонии открытия. Источник фото: instagram.com/chyikov/
Обзор соцсетей: что звездные гости «Славянского базара» публиковали на своих страницах (грандиозный фотофакт)
Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»
Известные имена, аншлаг, первые награды и салют: в Витебске стартовал «Славянский базар-2017»
Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии "Славянского базара"
Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии «Славянского базара»
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Наш фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Фотофакт: впервые из рук главы государства гран-при получил победитель Международного детского фестиваля на «Славянском базаре»
Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»
Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»
Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь
Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru