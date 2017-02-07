новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Следственный комитет даст правовую оценку ограничениям поставок белорусской сельхозпродукции в Россию

07.02.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Следственный комитет даст правовую оценку ограничениям поставок белорусской сельхозпродукции в Россию. Речь может идти возбуждении уголовного дела по 249-ой статье Уголовного кодекса «Дискредитация деловой репутации конкурента».

Сейчас оперативники, специалисты Госконтроля, Минсельхозпрода и других ведомств проверяют перерабатывающие предприятия, которые столкнулись с запретом на поставки в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации Россельхознадзор в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации.

По решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки продукции 96 сельхозпредприятий. Прямые убытки составили более пяти миллионов рублей. По каждому случаю проведут тщательное разбирательство.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке
Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке
Банкротство предприятия – сколько выплатят работникам и что грозит руководителю: «Открытый разговор»
За рулем «Беларуса» – я босс: норвежский фермер о том, почему выбирает тракторы МТЗ
За рулем «Беларуса» – я босс: норвежский фермер о том, почему выбирает тракторы МТЗ
В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»
В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»
Анжелика Мельникова
Рождественский караван Coca Cola поздравил детей с Новым годом и Рождеством
Минский завод игристых вин удостоен награды «Выбор года-2016»
Минский завод игристых вин удостоен награды «Выбор года-2016»
ОАО «Белшина» реализует инвестиционный проект: производство сверхкрупногабаритных шин
Хлеб
Хлеб душистый и натуральный: хлебозаводы Белкоопсоюза увеличивают объемы производства и расширяют рынки сбыта
Все новости по теме Предприятия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru