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Следуя политическим традициям: в каких странах практикуют послание главы государства

23.04.2017 - 21:10

Новости Беларуси. Вообще послание главы государства практикуют во всем мире. Например, Президент США ежегодно обращается к Конгрессу, королева Великобритании выступает с тронной речью, уже на закате Советского Союза такую форму общения ветвей власти предложил Михаил Горбачев, но сам уже не успел опробовать. В общем, в разное время, в разных странах, при разных обстоятельствах, но непременно о главном в жизни страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Такой формат обращения – мировой политический тренд. Да, и эти выступления актуальны с незапамятных времен. Корнями традиция уходит в античность, в Древнюю Грецию. В свое время перед сеймом держали слово и руководители Великого княжества Литовского. Не одно десятилетие, и даже тысячелетие Папа Римский взывает к городу и миру. Одним словом, событие с большой историей.

К примеру, в Великобритании монарх произносит тронную речь в палате лордов с ХIV века. Продуманы все детали церемонии. Даже корона монарха, которая украшена самым редким бриллиантом в мире, следует в Вестминстер в отдельной карете. Но самую большую ценность имеет речь монарха, которую составляет, кстати, премьер-министр. По сути, обращение – это программа деятельности для британского правительства на будущий год.

Ежегодно с докладом в парламенте выступает и президент США. И это не только дань традициям, но и конституционная обязанность. По такому случаю обе палаты парламента собираются вместе, что происходит в Америке крайне редко. Суть доклада в его названии – «О положении дел в стране», а главная цель – обозначить приоритеты развития США на предстоящий год. Во Франции президент обращается к нации в День взятия Бастилии, а в Германии глава республики произносит Берлинскую речь.

Петр Петровский, политолог:
Послание лидеров различных стран является проявлением классической формы демократии общепризнанной.

В некоторых странах публичные выступления не приняты. Глава государства направляет в парламент письмо, где излагает свое видение государственного развития. Как отмечают эксперты, форма и место, конечно, имеют значение, но главное – содержание речи. В послании глава государства затрагивает самые важные вопросы внутренней и внешней политики.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У такім пасланні кіраўнік дзяржвы акрэслівае сутнасныя накірункі. Важны прамы механізм камунікацыі паміж уладай і грамадзянамі.

В Беларуси тоже следуют этой политической традиции. Президент страны ежегодно обращается с Посланием к народу и Национальному собранию. Как правило, это политическое мероприятие проходит весной. Послание Президента делится на концептуальные блоки. После речи участники встречи могут задать вопросы главе государства.

Следуя политическим традициям: в каких странах практикуют послание главы государства

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