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Слезоточивый газ применили в Дюссельдорфе: с протестами на улицы вышли курды

05.11.2017 - 14:54

Новости Германии. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе закончилась беспорядками и массовыми задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С протестами на улицы вышли курды.

Несмотря на запрет, они использовали флаги и плакаты с изображением лидера «Рабочей партии Курдистана». А эта организация, как известно, внесена в списки террористических в Германии, Евросоюзе и Турции. Полиция призвала протестующих разойтись. Однако те начали забрасывать стражей порядка камнями, да и вообще всем, что попадалось под руку. В итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Пострадали несколько человек.

Слезоточивый газ применили в Дюссельдорфе: с протестами на улицы вышли курды
Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Фото. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Фото. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Фото. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек
Фото. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе: пострадали несколько человек

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