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Сломался автобус: нужно ли снова пробивать талоны при пересадке?

17.07.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос: 
Я села с детьми в автобус, пробила талоны, а на следующей остановке водитель сообщил, что автобус сломался и дальше не идет. Пришлось покинуть салон. Получается, что я должна сесть на ближайший маршрут и повторно оплатить поездку, или ехать на ранее пробитых талонах? Как быть в такой ситуации?

Юрист:
Если автобус прекращает движение по маршруту из-за технической неисправности, то пассажиры, пересев на другой автобус, могут использовать талоны, прокомпостированные в сломавшейся машине.

При проверке оплаты проезда надо сообщить о случившемся работникам контрольной службы.

Те уточнят в диспетчерской службе автопарка, съезжал ли автобус с маршрута. Если этот факт будет подтверждён, работники контрольно-ревизорской службы не будут иметь к Вам никаких претензий.

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