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Словацкие инвесторы планируют вложить 130 млн евро в развитие сельского хозяйства Витебской области

27.04.2017 - 19:51

Новости Беларуси. 130 миллионов евро планируют вложить словацкие инвесторы в развитие сельского хозяйства Витебской области. В списке совместных проектов: строительство завода по переработке отходов, развитие производства лекарств. Экономическую составляющую сотрудничества 27 апреля обсудили премьер-министры двух стран.

В Братиславе сейчас находится глава правительства Беларуси. Андрей Кобяков выразил уверенность, что Словакия окажет содействие в развитии сотрудничества с ЕС.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы даем возможность бизнесу встретиться друг с другом, определить перспективы направления возможного сотрудничества, но сложить уже реальные проекты они должны сами. А мы, если потребуется, им оказать в этом поддержку и определенную помощь. Поэтому и товарооборот, и инвестиции, я думаю, это все должно измерять в конечном итоге результативность нашего экономического сотрудничества.

Дальнейшие планы сотрудничества в Братиславе обсудили и бизнесмены. Крупной переговорной площадкой стал Белорусско-словацкий деловой форум. Его итог – подписание целого пакета документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словацкие инвесторы планируют вложить 130 млн евро в развитие сельского хозяйства Витебской области

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