Певец из Словении Сашо Гачник – о Беларуси, «Славянском базаре» и клипе на песню «Наш сын». Большое интервью

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – словенский певец – Сашо Гачник.
Когда певец был в последний раз в Беларуси? Чем понравилась страна Сашо Гачник? Как работали над клипом песни «Наш сын»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – словенский певец – Сашо Гачник.
Когда певец был в последний раз в Беларуси? Чем понравилась страна Сашо Гачник? Как работали над клипом песни «Наш сын»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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