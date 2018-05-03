Певец из Словении Сашо Гачник – о Беларуси, «Славянском базаре» и клипе на песню «Наш сын». Большое интервью

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – словенский певец – Сашо Гачник.

Когда певец был в последний раз в Беларуси? Чем понравилась страна Сашо Гачник? Как работали над клипом песни «Наш сын»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.