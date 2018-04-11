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Слуцкие пояса и звёзды: по какому принципу создают цветники на главных площадях Минска?

11.04.2018 - 10:16

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала, какие цветы будут радовать глаз минчан в городе.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Если это парк Я. Купалы – понятно, что там хочется создать что-то именно белорусское. В виде Слуцких поясов. То есть там будет высаживаться цветник, который поддерживает эту тематику. Площадь Якуба Коласа – святое дело высадить и там такого плана цветочную рассаду. Если говорить про пл. Победы, там у нас высаживается орнамент в виде звезд, которые символизируют счастье. Соответственно, подбираются и цвета – красный, серебристый (это цинирария).

А там, где развлекательные площади, там хочется, конечно, яркости, сочного цвета и постоянного цветения.

Там высаживаются петунии различных оттенков – от синего до бело-красного, розового. Поскольку синих цветов очень мало в природе, то таких ярких акцентов синих меньше. Больше красных, розовых, фиолетовых. И есть оттенки на контрасте, когда зеленый с фиолетовым сочетаются. То есть все работает на зрителя. Все нюансы и контрасты рассматриваются при подборе ассортимента.

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