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Смерть пенсионерки после массажа: в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело

28.03.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Смертельный массаж. В Гродно пожилая женщина умерла после лечебного сеанса. С множественными переломами она была доставлена в больницу. Медики не смогли спасти пациентку.

Выяснилось, что пенсионерка обратилась за помощью к частному массажисту, у которого не было лицензии на оказание медицинских услуг. Уже известно: в нагрузку к массажу мужчина предложил женщине лечебную гимнастику по собственной методике.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Спустя несколько часов женщина почувствовала недомогание, ее доставили в больницу, где она после и скончалась. По заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате нескольких закрытых переломов.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УВД Гродненского облисполкома

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