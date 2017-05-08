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Смертельное ДТП в Минске, погоня со стрельбой в Борисовском районе: только за 7 мая задержано 105 нетрезвых водителей

08.05.2017 - 16:25

Новости Беларуси. В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила маму с ребенком. Женщина погибла, трехлетнюю девочку доставили в больницу. Авто же врезалось в столб – в салоне находились четыре выпивших мужчины. По этому факту возбуждено уголовное дело (подробности аварии).

Разбирательство сейчас ведется и в отношении еще одного нарушителя. Чтобы его задержать, в Борисовском районе инспекторы ГАИ открыли стрельбу по автомобилю. За рулем оказался пьяный местный житель.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
В период с 7 по 9 мая Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, и об этом предупреждали всех участников дорожного движения. Но, несмотря на это, мы видим, что многие водители грубо нарушают правила дорожного движения, садятся за руль в нетрезвом виде. Так, только за 7 мая было задержано 105 нетрезвых водителей. Эта цифра примерно в два раза больше, чем в обычные дни.

Только в воскресенье на дорогах Беларуси погибли пять человек. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Минске

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