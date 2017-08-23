Смертник из «Талибана» взорвал автомобиль возле полицейского участка в Афганистане

Новости Афганистана. Теракт в афганском городе Лашкаргах: смертник взорвал возле полицейского участка начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным погибли и пострадали десятки человек.

Среди них как правоохранители, так и мирные граждане, в том числе учащиеся местной школы.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики движения «Талибан».

Этот регион считается стратегически важным для группировки: в провинции производят наркотики. Большая часть выручки от их продажи идет на финансирование боевых действий.