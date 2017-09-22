новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Сместим акцент с плановых проверок на выборочные»: Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым

22.09.2017 - 13:41

Новости Беларуси. От практики необоснованных проверок бизнесменов необходимо уйти. Такую задачу Президент Александр Лукашенко поставил 22 сентября, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече обсуждался указ, который подготовлен в рамках пакета документов о развитии предпринимательства и раскрепощения деловой активности населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы действительно должны убрать всё лишнее, что мешает работе людей, предприятий и так далее, но контроль должен оставаться – нужный контроль для государства, который бы действительно раскрепощал людей и не мешал им работать.

Мы обсуждали тогда в рамках этого указа и договаривались о том, что мы перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся: план есть план по проверкам), но сместим акцент с плановых проверок на так называемые выборочные проверки.

Я всегда это требовал: вы проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, у вас должны быть конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть – пожалуйста, идите.

Но если вы пришли и эти основания не нашли свое место на предприятии и они не подтвердились, вы должны за это отвечать. А так можно придумать разного рода основания, прийти – факты не подтвердились – ну ничего, и никто за это не ответил. Обратите на это внимание. По-моему, в этом нормативно-правовом акте акцентов на это нет. Обратите на это внимание: никаких лазеек быть не должно.

Количество оснований для назначения внеплановых проверок планируется уменьшить. Кроме того, в Беларуси вводится ответственность сотрудников контрольных органов за грубые нарушения при проведении инспекций.

«Сместим акцент с плановых проверок на выборочные»: Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В курортном пригороде Гомеля ревизия выявила 41 пустующий земельный участок
В курортном пригороде Гомеля ревизия выявила 41 пустующий земельный участок
Как снизить оплату по жировкам: Комитет госконтроля проанализировал работу системы ЖКХ
Как снизить оплату по жировкам: Комитет госконтроля проанализировал работу системы ЖКХ
Беларусь  включилась в международную борьбу против преступной экономической деятельности
Дайте людям возможность заниматься делом: Президент раскритиковал контролирующие органы
Дайте людям возможность заниматься делом: Президент раскритиковал контролирующие органы
Отдача не соответствует ожиданиям: Президент поручил усилить контроль над деревообработкой
Отдача не соответствует ожиданиям: Президент поручил усилить контроль над деревообработкой
КГК за год пополнил госбюджет почти на 250 миллионов рублей
КГК за год пополнил госбюджет почти на 250 миллионов рублей
Подрядчик украл 600 тысяч деноминированных рублей на реконструкции «Динамо»
Подрядчик украл 600 тысяч деноминированных рублей на реконструкции «Динамо»
Совещании об итогах проверки деятельности Комитета госконтроля
Александр Лукашенко: рациональное расходование каждого бюджетного рубля – это и залог безопасности страны
Все новости по теме Комитет госконтроля
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru