«СМИ должны служить миру»: XIX Всемирный конгресс русской прессы открывается в Минске 11 июля

Новости Беларуси. Представителей средств массовой информации из 52 стран соберет XIX Всемирный конгресс русской прессы. Форум открывается 11 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – многочисленные дискуссии на самые разные темы. Все они продиктованы временем. Участники будут рассуждать о деятельности СМИ в условиях цифровой реальности, о роли газет в освещении военных конфликтов.

Гостей форума – кроме официальной – ждет и культурная программа.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Средства массовой информации сегодня не просто формируют общественное мнение. СМИ сегодня могут реально влиять на процессы. И очень бы хотелось, чтобы здесь у нас на конгрессе прозвучало главное: средства массовой информации должны служить миру.

Всемирный конгресс русской прессы проводится ежегодно. Беларусь его принимает во второй раз. В прошлом году форум проходил в Париже.