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СМИ Греции объявили забастовку, чтобы прекратить нарушения трудовых и социальных права

26.09.2017 - 15:51

Новости Греции. В Греции 26 сентября не выходят новости. СМИ объявили забастовку – на 24 часа прервали работу информационные службы радио и телевидения, а также большинство сайтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники выступают с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования,

а также прекратить нарушать трудовые и социальные права. В заявлении профсоюзов говорится, что за год переговоров с правительством и работодателями для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи ничего добиться так и не удалось.

СМИ Греции объявили забастовку, чтобы прекратить нарушения трудовых и социальных права

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