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Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября

25.10.2017 - 11:20

Новости Беларуси. За повторное превышение скорости не лишать водительских прав, а за забытые документы не штрафовать. Возможные изменения в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят 25 октября в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации инициированы Госавтоинспекцией.

Среди предложений также право сотрудника милиции выносить предупреждение без составления протокола за распитие пива или курение в общественном месте.

Найдет ли это отражение в законодательстве – сегодня обсудят депутаты.

Кроме того, в повестке дня сессии Палаты представителей ратификация договоров о сотрудничестве между Беларусью и Египтом, а также договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября

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