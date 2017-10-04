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Снег в июне и циклон Харви: капризы природы, или почему ураганы называют именами собственными?

04.10.2017 - 15:26

55 лет назад в Минске выпал снег. Ничего удивительного, если не считать, что погодное явление случилось в июне. Этим утром разбираемся в капризах матушки-природы.

Получается, майский снег этого года не такое уж и аномальное явление. А лето, по словам синоптиков, было в пределах своей климатической нормы.

Правда, постепенно климатическая картина мира, а вместе с ней и норма погодных условий, меняются. За последние сто лет средняя годовая температура воздуха увеличилась на 0,5 градуса. По прогнозам учёных, глобальное потепление будет продолжаться и дальше.

Дать точный прогноз, что случится с мировым климатом через лет сто, всё-таки не решится ни один учёный. Ведь даже месячный прогноз содержит физическую и математическую ошибку.

К тому же составление прогноза погоды – это не гадание на кофейной гуще. Синоптики обрабатывают и анализируют данные различных приборов и спутников, информацию из соседних стран, прежде чем предположить, например, выпадение осадков.

Поэтому придут ли очередные Катя, Мария, Филипп, Офелия, Ирма или Харви на Землю ещё неизвестно. Кстати, практика называть ураганы именами собственными началась ещё в 1950-х годах, чтобы не было путаницы.

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