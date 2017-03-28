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Снежная лавина накрыла несколько машин на трассе в Кыргызстане: погибли 4 человека, 6 ранены

28.03.2017 - 13:11

Новости Кыргызстана. Под снежной лавиной в Кыргызстане погибли четыре человека. Еще шестеро получили травмы и ранения. Трагедия произошла на автотрассе, которая является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромная лавина сошла с гор и накрыла несколько машин. На место происшествия прибыли спасатели, там работают бульдозеры и погрузчики. В настоящий момент проезд на участке автомагистрали закрыт. Специалисты утверждают, что для полного восстановления трассы понадобится несколько суток.

Снежная лавина накрыла несколько машин на трассе в Кыргызстане

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