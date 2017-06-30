Как живут постояльцы частного дома соцобслуживания под Воложином

Новости Беларуси. С верой и надеждой живут постояльцы частного дома социального обслуживания в Воложинском районе. Это пока единственное учреждение в области такого рода, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открыли его на базе бывшей школы, сейчас здесь 45 постояльцев.

Это одинокие пожилые, люди с физическими ограниченными. За ними здесь ухаживают, развлекают, оказывают медицинскую помощь.