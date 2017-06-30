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Как живут постояльцы частного дома соцобслуживания под Воложином

30.06.2017 - 18:34

Новости Беларуси. С верой и надеждой живут постояльцы частного дома социального обслуживания в Воложинском районе. Это пока единственное учреждение в области такого рода, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открыли его на базе бывшей школы, сейчас здесь 45 постояльцев.

Это одинокие пожилые, люди с физическими ограниченными. За ними здесь ухаживают, развлекают, оказывают медицинскую помощь.

Подробнее о тех, кому нужен душевный приют, в видеоинформации.

Как живут постояльцы частного дома соцобслуживания под Воложином

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