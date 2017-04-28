новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Снижение самооценки, психологические проблемы и ожирение. Медики напоминают о вреде гаджет-зависимости

28.04.2017 - 08:48

Новости Беларуси. В плену у девайсов. В Беларуси растет число детей с гаджет- зависимостью. Профилактике детских заболеваний – особое внимание. Медики отмечают: «посиделки» в виртуальном мире вызывают не только малоподвижный образ жизни, но и психологические проблемы. Из-за недостатка живого общения у ребенка снижается самооценка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Девялтовская, заведующий лабораторией проблем здоровья детей и подростков ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:
В следствии малоподвижного образа жизни и того, что у ребенка постоянно напряжены глаза, возникают проблемы с осанкой, проблемы со зрением. Ребенок, как правило, очень много времени проводит в сети, поэтому он мало спит, он становится раздражительным, появляются головные боли. То есть появляется невротическая симптоматика.

К числу болезней образа жизни специалисты относят также сахарный диабет, повышенное давление и ожирение. Почти во всех случаях лишний вес – результат неправильного питания. Эти нарушения медики обнаруживают у детей уже с 10 лет.

Снижение самооценки, психологические проблемы и ожирение. Медики напоминают о вреде гаджет-зависимости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 16 апреля: ЗОЖ
Под давлением: как выбрать автоматический тонометр и можно ли не подошедший вернуть продавцу?
Более 280 человек скончались за неделю от менингита в Нигерии, подозрение на заболевание еще у двух тысяч
Более 280 человек скончались за неделю от менингита в Нигерии, подозрение на заболевание еще у двух тысяч
Главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Виктория Красильникова в программе «Большой завтрак»
Главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Виктория Красильникова в программе «Большой завтрак»
Какие права есть у пациентов поликлиники?
Врач акушер-гинеколог Галина Костевич в программе «Большой завтрак»
Врач акушер-гинеколог Галина Костевич в программе «Большой завтрак»
Сеть аптек «Добрыя лекі»: низкие цены, широкий ассортимент, высокая скорость обслуживания
«Ждала бассейна с 1968 года» и «Хочу забивать голы»: чем взрослые и дети занимаются в ФОК в Столбцах
Все новости по теме Здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru