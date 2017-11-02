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«Снять майку – и платье становится вечерним»: тренды моды осени и зимы 2017 года

02.11.2017 - 13:34

Наступивший сезон осень-зима отличается разнообразием стилей. И что приятно, ими можно играть, их можно смешивать.

Спорт-шик и эклектика доминируют.

А их сочетание даст вам преимущество в удобстве и актуальности.
Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Анималистические принты сейчас в тренде. Имеются в виду различные животные принты – леопард, питон.
Очень классно миксовать этот принт с элементами стиля 70-ых.

Например, брюки клёш, головные уборы, бахрома.


Тренд поколения – дизайнеры стремятся к экологичности.

Поэтому искусственый мех и экокожа – как палочка-выручалочка в холодном сезоне.

Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Мех в моде сейчас как нюдовых оттенков, так и совершенно каких-то экстравагантных безумных расцветок. Нюд, вообще, как оттенок, может быть как светло-розовый, так и светло-коричневый.

Вся эта цветовая гамма сейчас актуальна.

В моде сейчас массивные украшения и, по-прежнему, не сдают позицию чокеры. Чем массивнее, тем лучше.

Мода подстаривается под ритм жизни.

Многие фасоны отвечают главному требованию – универсальности.


Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Такие повседневные фасоны можно носить как днём, так и вечером.

Например, днём платье хорошо смотрится в комплекте с майкой.

А вечером достаточно просто снять майку – и платье становится вечерним. Интересное решение - дополнить его чокером, лентой. Обувь может быть как классическая повседневная удобная, так и грубой, неформальной.

А эти образы демонстрируют нам игру контрастов.



Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Объёмный низ, лёгкий, фатиновый, в сочетании с экокожей, таким брутальным материалом. Также итальянское кружево, шёлк сочетаются у нас с грубыми ботинками.

Не бойтесь экспериментировать, миксовать различные фасоны, ткани, материалы.

Это то, что поможет выразиться в этом сезоне.

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