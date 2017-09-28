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Со счетом 2:4. В домашнем матче Лиги Европы футболисты БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу»

28.09.2017 - 22:26

Новости Беларуси. БАТЭ в Борисове провел дебютный домашний матч группового этапа этого розыгрыша лиги Европы. Команде под управлением Александра Ермаковича противостоял грозный лондонский «Арсенал».

Старт  выдался ужасным – 0:3 к 26-ой минуте. Однако дальше БАТЭ добавил. А, быть может, «Арсенал» просто расслабился. До перерыва Мирко Иванич один мяч отквитал. А во втором тайме команды обменялись голами (у борисовчан точный удар на счету Михаила Гордейчука).

4:2 в пользу «Арсенала». Клуб лидирует в группе.

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БАТЭ с одним набранным очком занимает третье место.

«Знаем свое качество, знаем качество соперника. Будем ждать свой шанс, надеемся, что используем»: с каким настроем к этому матчу подходили футболисты БАТЭ (здесь подробнее).

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