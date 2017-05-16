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Со щитами и черепом быка: копию корабля викингов построили учащиеся и мастера агролесотехнического колледжа Могилева

16.05.2017 - 08:49

Новости Беларуси. Корабль викингов – драккар – появился в Могилевском зоосаде. Его построили учащиеся и мастера агролесотехнического колледжа. На таких судах викинги ходили в торговые и военные походы. Корабль, установленный в зоосаде, уменьшенная копия. Его длина – 10 м, ширина – 5 метров.

Сходство с оригиналом максимальное. На бортах установили щиты, впереди для устрашения поставили череп быка, а парус изготовили из мешковины. Новая могилевская достопримечательность – подарок городу к 750-летнему юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:
Днепр в те времена, это IX-XI века, был транспортной артерией, важнейшей. И военную роль играла, и экономическую, и социальную. И такие корабли, такие судна – драккары («дракон» – в переводе) – выполняли эти функции и именно через территорию колледжа. У нас появилась мотивация. Это же наша история.

Это не единственный сюрприз, который ждет посетителей Могилевского зоосада. К концу мая здесь заработает система онлайн-видеонаблюдения. Это значит, что за здешними животными можно будет наблюдать с любой точки планеты 24 часа в сутки.

Со щитами и черепом быка: копию корабля викингов построили учащиеся и мастера агролесотехнического колледжа Могилева

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