Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде
Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс выиграли первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В титульном матче белоруска и бельгийка легко прошли чешский тандем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:2, 6:3. Это уже не первый успех нашей теннисистки на гранд-слэмах. В 2019 году Соболенко и Мертенс взяли титул на Открытом чемпионате США.
Соболенко и Мертенс вышли в финал Australian Open
Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в финал парного разряда Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинальном поединке они оказались сильнее американо-нидерландского тандема Меличар / Схюрс в двух сетах – 7:5, 6:4. Теперь в итоговом поединке турнира Соболенко и Мертенс встретятся с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет 19 февраля.