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Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира в Хобарте, Лапко с победы стартовала в квалификации Australian Open

11.01.2018 - 14:40

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал на турнире в австралийском Хобарте, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Всего час длилась ее встреча с украинкой Лесей Цуренко. Южная соседка оказалась сильнее во всех компонентах игры, и победила в двух сетах 6:1, 6:1. Но покидать Хобарт Соболенко не торопится. Она попытается пройти дальше по турнирной сетке, но уже в парном разряде в дуэте с российской теннисисткой Вероникой Кудерметвой.

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Источник фото: instagram.com/belarustennis/

В Мельбурне белорусская теннисистка Вера Лапко в стартовом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии уверенно переиграла румынку Александру Каданцу – 6:3, 6:1. Следующей соперницей Веры будет швейцарская теннисистка Штефани Фегеле.

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Арина Соболенко. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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