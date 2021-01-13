Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику
Новости Беларуси. Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир в Абу-Даби. Это первый титул белоруски в новом году и 13-й в карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша теннисистка оставила не у дел многих сильных оппоненток, попутно установив два личных рекорда. Соперницей по финалу была россиянка Вероника Кудерметова. Острой борьбы не получилось. Соболенко была сильнее практически в каждом компоненте игры и победила в двух сетах с одинаковым счетом – 6:2.
Таким образом спортсменка продолжила улучшать свою рекордную в карьере статистику. Она впервые стала 7-й ракеткой планеты. Кроме того, на данный момент ее беспроигрышная серия составляет 15 матчей подряд. Титул в Абу-Даби стал 9-м в одиночке и 13-м в карьере.
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Абу-Даби
Новости Беларуси. С победой на турнире в Абу-Даби Арину Соболенко поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к Старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине – титулу первой ракетки мира.
Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику
Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.