новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Сочетание искусства и науки: почему игра в шахматы очень полезна для ребенка?

02.06.2017 - 12:36

Удивительное сочетание искусства и науки... шахматы возникли в Индии. Рождение этой игры овеяно тайной, до сих пор учёные спорят о том, когда она появилась. В чём они уверены точно – шахматы развивают интеллектуальные способности человека, тренируют память и внимание. Многие успешные люди были большими любителями шахмат. За партией можно было часто застать известных композиторов Шостаковича, Прокофьева, легендарного военачальника Малиновского и многих других.

Маленькие шахматисты с несвойственным возрасту выражением лица решают непростые задачи. Наставник Семён Эдуардович разделяет слова Омара Хайяма: «Мир я сравнил бы с шахматной доской – то день, то ночь. А пешки? Мы с тобой».

Сейчас обучение шахматному спорту  можно начать  в три года. Группа самых маленьких шахматистов весело и динамично осваивает азы искусства игры.

Занятие разбито на несколько блоков. Чтобы никто не заскучал, обязательно есть сладкая пауза.

Занятия шахматами помогают уже в совсем юном возрасте обрести усидчивость, умение концентрироваться. Ребёнок учится принимать решения самостоятельно, выбирает какой фигуркой и куда походить.

Богдан Станкевич начал заниматься шахматами в 3 года, сейчас мальчику 4. Мама отмечает – прогресс на лицо.

Известный кубинский шахматист Хосе-Рауль Капабланка  говорил, «мало есть выигранных партий, которые научили бы меня столько, сколько мои проигрыши!» Умение играть в шахматы остаётся с человеком навсегда.

В шахматах как в жизни: каждый ход влечёт свои последствия. Главное, что как в шахматной партии, так и в жизни, многое можно изменить.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Открытие чемпионата Европы по шахматам прошло в Минске 29 мая
Открытие чемпионата Европы по шахматам прошло в Минске 29 мая
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат
400 игроков из 40 стран: два крупнейших первенства по шахматам пройдут в Минске с 29 мая по 10 июня
В школах Минской области ввели шахматное обучение
В школах Минской области ввели шахматное обучение
Маленький ферзь: 9-летний Михей Науменко из Орши получил звание кандидата в мастера Международной федерации шахмат
Маленький ферзь: 9-летний Михей Науменко из Орши получил звание кандидата в мастера Международной федерации шахмат
Подрастающее поколение все крепчает и крепчает, нельзя расслабляться: Анастасия Зезюлькина о подготовке к чемпионату мира по шахматам
XVIII командный чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске
XVIII командный чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске
Михаил Никитенко, участник чемпионата Беларуси по шахматам
Чем удивил чемпионат Беларуси по шахматам
Найджел Шорт, шахматист, гроссмейстер, претендент на чемпиона мира (Великобритания)
Шахматист Найджел Шорт: Вы можете называть себя страной с шахматной культурой
Все новости по теме Шахматы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru