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Сочетание истории с современностью: какие изменения ожидают проспект Победителей в Минске

30.01.2017 - 20:51

Новости Беларуси. Истории и современности – по одной дороге. Пропект Победителей сохранит свои главные черты и обрастет дизайнерскими новинками и объектами благоустройства. Одна из главных столичных магистралей переживает реконструкцию.

Белорусские татары и болгарский революционер Димитров. Первые студенты БГУ и Петр Машеров. Все это связано с проспектом Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Кравец, заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания УО «Республиканский центр экологии и краеведения»:
Большая татарская, потом улица Димитрова, Парковая магистраль, проспект Машерова. И вот теперь она имеет название Победителей. Еще старожилы помнили, когда на берегу Свислочи стояли старые бани, еще помнили, когда ощущали запах бисквитной фабрики.  

Длина проспекта – 9 километров. Адрес «проспект Победителей» у Музея Великой Отечественной войны, обелиска «Минск – город-герой», «Минск-Арены» и Дворца спорта, Дворца Независимости и площади Государственного Флага. Один Проспект – и с десяток символов не только города, но и страны.

Проспект Победителей нынче принимает ультрасовременный облик, особенно ближе к кольцевой. Дома одевают в экологические фасады, а рекламные вывески уже начали унифицировать, чтобы за яркими билбордами не потерялась архитектурная фишка. Станет больше световых инсталляций и скульптур и вдоль самого проспекта, и на берегах расположенного рядом Комсомольского озера.

Светлана Борисович, директор Минского государственного института благоустройств и городского дизайна:
Преобразовать этот проспект и сделать его боле интересным, приятным человеческому восприятию.

При модернизации проспекта Победителей появятся много новых элементов инфраструктуры. Он станет более эстетически значимым и в то же время современным. Но самое главное останется неизменным. Это исторический дух проспекта. Что и подтверждает новая надпись, сделанная в самом его начале.

Проспект Победителей в Минске

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