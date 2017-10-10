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Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ

10.10.2017 - 10:09

Новости Беларуси. 10 октября в Сочи пройдет заседание Совета министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни главные политические новости будут приходить из Сочи. Этот курортный город готовится принять сразу несколько масштабных мероприятий. Буквально через несколько часов свою работу начнет Совет министров иностранных дел стран СНГ.

Заседание традиционно пройдет в двух форматах. Ожидается, что на встрече в узком составе главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным вопросам. Обсудят взаимодействие в Содружестве, а также согласуют дату и место проведения очередного заседания. На встрече в расширенном составе планируется обсудить 17 вопросов, 9 из которых являются переходящими на Совет глав государств.

Кроме этого, министры иностранных дел рассмотрят и пакет документов гуманитарной направленности. Разговор пойдет о поддержке и развитии национальных видов спорта, расширении международного молодежного сотрудничества и совместной работы в области туризма. Завтра здесь же на черноморском побережье пройдет Совет глав государств СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ

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