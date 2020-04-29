В Беларуси увеличатся социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам
Новости Беларуси. С 1 мая почти на 3 % повышается бюджет прожиточного минимума, поэтому проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и доплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь, к примеру, ежемесячная надбавка для инвалидов первой группы и доплата к пенсиям для людей старше 80 лет составит 62 рубля, в возрасте от 75 до 80 – 46. Увеличатся социальные пенсии различным категориям инвалидов, а также пособие по уходу. Повышение размера пенсий ждет и других категорий получателей – людей, которые так или иначе пострадали во время Великой Отечественной войны, а также от ее последствий.
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Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей
Новости Беларуси. Уже более 82 тысяч депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» с 2015 по 2019 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту же программу периода с 2020 по 2024 годы для многодетных семей открыто уже 910 депозитных счетов на 20,5 миллиона рублей.
Напомним, семейный капитал – это сумма 22,5 тысячи рублей, назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился или усыновлен с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.
К слову, досрочно потратить семейный капитал захотели 11 748 семей, они уже подали заявление на использование этих средств. Абсолютное большинство – 94 % – на улучшение жилищных условий.
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