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Социальные танцы помогают отдохнуть душой и сохранить семью: как танцуют бачату в Солигорске?

30.01.2018 - 16:28

Социальный танец Бачата родился в Доминиканской Республике, но обрел поклонников по всему миру. Программа «Центральный регион» в Солигорске. Приглашаем танцевать!

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