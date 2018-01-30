Социальные танцы помогают отдохнуть душой и сохранить семью: как танцуют бачату в Солигорске?

Социальный танец Бачата родился в Доминиканской Республике, но обрел поклонников по всему миру. Программа «Центральный регион» в Солигорске. Приглашаем танцевать!
Социальный танец Бачата родился в Доминиканской Республике, но обрел поклонников по всему миру. Программа «Центральный регион» в Солигорске. Приглашаем танцевать!
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