Содружество – союз равных. Самое важное о саммите глав государств СНГ с участием Президента Беларуси
Новости Беларуси. На неделе в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Само то, что вот уже почти три десятка лет так или иначе, но государства держатся вместе, говорит о многом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждая новая встреча лидеров – это еще один шаг на пути к более тесному взаимодействию.
С подробностями саммита СНГ – корреспондент Евгений Пустовой.
На саммит в Ашхабаде президенты не приезжали, а спускались. Что называется, из номера в зал заседаний. Главные политические события недели на пространстве СНГ прошли именно здесь, в отеле «Огузкент».
Содружество – это союз равных. Поэтому всё – от председательства страны до выступления ее лидера – по алфавиту. Только вот Путин вышел в холл, когда его еще никто не ждал. Прессу застал врасплох. Зато не задержался, как обычно.
Единственный, кто не нарушил протокол восточного гостеприимства, президент Молдовы – он перекусил орешками и сухофруктами. Остальные главы государств – сразу на встречу с хозяином саммита Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Впрочем, едой организаторы пытались отвлечь и многочисленный пул журналистов, пригласив в ресторан. Но для двух сотен политических репортеров куда важнее насытить информационный голод.
Александр Лукашенко всегда старается использовать бонусы больших саммитов. Наш Президент успел провести переговоры, что называется, в формате на ногах. Коротко о важном – о путях сотрудничества.
У журналистов президентского пула есть примета: чем крепче рукопожатие лидеров, тем выше товарооборот между странами. Экономика рука об руку с политикой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень близкие и добрые друзья, поэтому я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще много дел, которые обязательно с вами должны свершить.
Картинку двусторонней встречи Александра Лукашенко с Гурбангулы Бердымухаммедовым еще несколько дней показывали все центральные телеканалы Туркменистана.
Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Туркменский лидер – на коне. Эта самое частое изображение Бердымухаммедова. Ахалтекинский скакун – национальный тотем. Но современность на лошади, выведенной 5 тысяч лет назад, не оседлаешь. Даже в традиционном аграрном секторе.
Местный лидер лично с восточным размахом трудолюбие чабанов поощряет дорогими подарками – тракторами и комбайнами. Вот она – ниша для нас. За 3 тысячи километров выгоднее продвигать технику, ведь на нынешних основных позициях экспорта – продовольствии и лекарствах – далеко не уедешь.
Автомобильным термином вице-премьер Игорь Ляшенко описал и решение вопросов по Гарлыкскому комбинату.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы обозначили вопросы, которые ограничивают (пока прежде всего с туркменской стороны) увеличение товарооборота. Вопросы мы эти в деталях разобрали. Высказан живой интерес. В этот же срок до конца года, как говорят не сленге, «разрулим» вопросы, которые мешают увеличить товарооборот.
Именно из-за этого завода в зыбучих песках Каракумы просели наши торгово-экономические отношения. Но уже организована межправительственная комиссия. Из Минска наша делегация привезла пакет предложений. Для двустороннего решения установлен дедлайн – конец 2019 года. А затем покорение товарооборота шестилетней давности – 320 млн долларов.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В Ашхабаде зажглись новые огни большой интеграции. На саммите СНГ прояснились и некоторые вопросы. Беларусь и Туркменистан продолжают работать над увеличением товарооборота. На Востоке любая деталь важна. Гурбангулы Бердымухаммедов в преддверии двухстороннего общения с Александром Лукашенко подчеркнуто встретился с нашим послом. Об этом написали и центральные газеты. Посыл ясен: новая страница в отношениях между нашими государствами.
А вот прочтение общих страниц истории на самом саммите вызвало разногласие, даже по фундаментальной теме – Великой Победе.
Беларусь помнит. И азербайджанцев, и армян, освобождавших нашу полуразрушенную страну. Помнит всех. Эти слова, впрочем, и истина на встрече лидеров одной шестой части планеты, – за Александром Лукашенко.
Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»
Александр Лукашенко:
Победу в этой войне подарил нам великий советский народ. Значит, и наша Победа. Значит, и наша Победа должна быть едина и неделима.
Вместе были, вместе воевали. А посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо. Не надо создавать ситуацию, когда на помощь надо звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы. Давайте их решать сами и не создавать новые.
Позже будет принят самый главный документ встречи – «Обращение государств СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне». Кстати, в одном окопе были и украинцы. А сейчас страна даже внутри себя разделена баррикадами Майдана.
В преддверии саммита СНГ Александр Лукашенко встречался с Владимиром Зеленским. Впечатления у опытного белорусского политика сложились. Нужен мудрый подход к новым слугам украинского народа.
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В глобализационном мире у СНГ новая миссия. Раньше задача стояла сшить наспех раны от разрыва отношений после развала Союза. Сейчас у каждой страны свой окрепший голос. А вместе они будут звучать куда сильнее. Похоже, объединительный спич белорусского Президента стал месседжем этой встречи.
Политические постулаты – это рельсы для экономического локомотива Содружества, но барьеры не позволяют набирать скорость. На пространстве СНГ евроазиатский экспресс движется, как электричка. Председательствующий Туркменистан предложил стратегию экономического роста. Минск конкретизировал: убрать барьеры для товаров и услуг.
Неужели мы будем и дальше оставаться донорами чужих финансовых систем и интересов и транснациональных корпораций? То же, что и Александр Лукашенко, только другими словами сказал и Владимир Путин.
Не менее важен и цифровой пояс добрососедства. Без него гордиев узел террористических угроз и киберпреступности не развязать. Это реальная интеграция в виртуальном пространстве.
К минским инициативам стали внимательнее прислушиваться после атак на нефтеносные шлейфы.
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В Европе Беларусь, пожалуй, единственный форпост военно-политических интересов Содружества. В годы ядерного разоружения мировые столицы обещали Минску гарантировать суверенитет. Но крушение ДРСМД разрушает всю архитектуру мирового спокойствия.
Холодком ядерной зимы тянет и от розы североатлантических ветров. Весной НАТО собирается провести глобальные учения в Европе. Инструкцию, как отвести стрелки на часах судного дня обратно, предлагает Минск. Это Декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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Следующая встреча – через год в Ташкенте. В 2020 году по алфавитной традиции председательство перейдет Узбекистану. А по неофициальной традиции лидеры уже без галстуков соберутся 20 декабря в Петербурге.
Высокий градус был и на этом саммите. Даже на экранах в пресс-центре то и дело выступления президентов прерывались. Но с информационными потоками, в том числе фейками и вбросами, конечно, надо бороться по-другому. Главное, цифровое поле Содружества не превращать в полигон информационных войн.
Александр Лукашенко:
Важная проблема. Уже обострения проявляются внутри в этом направлении. Поэтому надо урегулировать эти вопросы. Потому что так называемые гибридные войны, составляющие гибридной войны – всегда информационные технологии. И нам надо договариваться, чтобы мы в средствах массовой информации хотя бы друг с другом не вели информационную войну.
Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Новости Беларуси. От углубления интеграции до расширения сотрудничества с третьими странами. А экономика – как фундамент, скрепляющий разносторонние партнерские узы. 11 октября в Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив. В нем и финансы, и вопросы безопасности, и фундаментальные ценности – такие как бережное отношение к общей истории и Великой Победе.
Нашел Александр Лукашенко возможность пообщаться со своими коллегами и по двусторонней повестке дня. Такая точечная сверка часов помогает лучше понять друг друга, что, несомненно, во благо и глобальной интеграции в рамках Содружества.
Корреспондент Евгений Пустовой передает из Ашхабада.
Мировой тренд – глобализация. СНГ было создано, чтобы сохранить хоть какие-то связи треснувшего по швам Советского Союза. Теперь Содружество – самая подходящая и зачастую единственная площадка переговоров между нашими странами. Но пришло время новых форм и, прежде всего, экономической интеграции.
Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»
Транспорт, энергетика, промышленность, торговля – отрасли определены. Только вместе можно конкурировать с трансграничными корпорациями. Они, что называется, захватили рынки третьих стран и пытаются хозяйничать на пространстве Содружества. А ведь ничего нового придумывать не надо – просто вернуть полномасштабную промышленную кооперацию. На это нацелен и один из важнейших документов сегодняшнего саммита.
Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года
Евгений Пустовой, корреспондент:
Главная инициатива саммита принадлежит председательствующему в этом году Туркменистану. Речь идет о Декларации экономического сотрудничества. Беларусь уже давно предлагает развивать проекты о свободном рынке услуг.
Саммит – не только площадка для большой интеграции – на его полях проходят двусторонние встречи. Отношения между Минском и Ашхабадом с многолетней историей в положительном ключе будут развиваться дальше. Обстоятельная встреча лидеров – сверка часов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще много дел.
«Разрулили» – автомобильным термином Игорь Ляшенко описал решение вопросов по Гарлыкскому комбинату. Как говорится, дедлайн – конец 2019 года.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главы государств, будучи глубоко погруженными в состояние по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, руководители межправительственных групп поручили выработать и разработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате.
По результатам наработок в конце года в ходе личной встречи глав государств проинформируем о путях решения накопившихся вопросов.
Лучшие показатели товарооборота были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. В мире в сфере услуг занята половина трудоспособного населения, и эта отрасль занимает 70 % от мирового ВВП. Официальный Минск давно за полноценную зону свободной торговли услуг.
Александр Лукашенко:
Надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа.
Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, объединения, тем больше не просто появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем, государствам, в другую сторону. Где-то еще искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС, только не понятно, зачем.
Я смотрю, за спиной нашего председателя 10 флагов. Думаю о том, что это огромнейший рынок, который мы можем потерять сами по себе. Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее. Давайте будем создавать интерес для каждого государства.
Александра Лукашенко поддержал и российский лидер. Кремль предлагает устранить барьеры и переводить расчеты в свои деньги. Зачем поддерживать чужие валюты?
Владимир Путин, президент России:
Нужно продолжать устранение различных торговых барьеров, наращивать производственную и технологическую кооперацию. Речь идет в том числе, коллеги уже здесь говорили, о высоких технологиях, наращивании транспортной инфраструктуры, совместных телекоммуникационных сетей, инновационного развития энергетики. Всё, на мой взгляд, очень важно.
Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»
Фейки и вбросы, особенно через сложно контролируемые мессенджеры и ютуб-каналы, подрывают авторитет институтов власти во многих государствах. Это одно. Другое – когда нечистоплотные технологии используют в информационных войнах против коллег по Содружеству.
Даже здесь на экранах в пресс-центре саммита СНГ выступление нашего Президента прервалось. Впрочем, так необязательно техническая служба отнеслась и к речи других президентов.
Александр Лукашенко:
Ключевыми элементами могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, что будет гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга. Важная проблема. Уже обострения проявляются внутри в этом направлении. Поэтому надо урегулировать эти вопросы. Потому что так называемые гибридные войны, составляющие гибридной войны – всегда информационные технологии. И нам надо договариваться, чтобы мы в средствах массовой информации хотя бы друг с другом не вели информационную войну друг против друга.
Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»
Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально
Работа продолжится над созидательными инициативами СНГ. Зачастую Содружество перенимает опыт положительных проектов Минска и Москвы. В 2020 году Узбекистан готов провести Форум регионов стран Содружества. По алфавитной традиции, председательство СНГ в 2020 году перейдет именно Ташкенту. Здесь же 16 октября соберутся и руководители государств СНГ.
Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»
Итоги сегодняшнего саммита: принято обращение от СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы; подписана Конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Всего восемь документов. Владимир Путин предложил поддержать кандидатуру Сергея Лебедева на занимаемом посту – возражений не было.
Сергей Лебедев, председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ:
Обещаю, как председатель Исполнительного комитета СНГ, и дальше вместе с моей дружной командой действовать в этом направлении для достижения поставленных целей и задач, которые перед нами ставят главы государств нашего Содружества. Спасибо!
Уже 20 декабря главы государств соберутся на неформальную предновогоднюю встречу в Петербурге. И без галстуков президентам Содружества есть что сказать друг другу.
Сегодня же, 11 октября, Александр Лукашенко что называется на ногах встретился с тремя лидерами государств. А уже 20 декабря главы соберутся на неформальную предновогоднюю встречу в Петербурге. И без галстуков президентам Содружества есть что сказать друг другу.